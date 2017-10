De voorzitter van Groen Meryrem Almaci heeft in “De afspraak” aangetoond dat ze het Belgische volkslied, de Brabançonne, heeft geleerd op school. De Vlaamse leeuw kent ze niet. “Ik ben tenslotte Belg”, zegt Almaci. “En door in een regeerakkoord te schrijven dat de Belgen het volkslied moeten kennen, creëer je geen samenhorigheid. Je moet werken aan het samenhorigheidsgevoel in de samenleving.”