Groen en SP.A dagen "Samen" Bart De Wever uit in Antwerpen

De samenwerking tussen de twee partijen in Antwerpen hing al een tijdje in de lucht. Gisteren bereikten ze een officieel akkoord. Wouter Van Besien zal het als lijsttrekker opnemen tegen Bart de Wever van N-VA, en tegen Kris Peeters die voor CD&V de lijst zal trekken. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op zondag 18 oktober 2018.

1 op 5 plaatsen voor onafhankelijken

Naast Wouter Van Besien, als lijsttrekker, bestaat de top drie uit Jinnih Beels, tot voor kort politiecommissaris in Mechelen, op de tweede plaats. En Tom Meeuws, voorzitter van SP.A Anwerpen, op de derde plaats. De andere namen op de lijst worden in de komende weken en maanden bekend gemaakt. Op de nieuwe linkse lijst zullen 1 op de 5 plaatsen voorbehouden worden voor onafhankelijke kandidaten. Wouter Van Besien bedankte ook uitdrukkelijk de drie Antwerpse "leading ladies" van SP.A en Groen, Yasmine Kherbache (SP.A), Meyram Almaci (Groen) en Kathleen Van Brempt (SP.A), voor hun steun en inzet. Welke plaats zij krijgen op de lijst is nog niet geweten.

Vijf speerpunten

De lijst "Samen" trekt met vijf speerpunten naar de Antwerpse kiezer. De stad moet weer een springplank worden waar iedereen vooruit geraakt. Met beter onderwijs, jobs voor iedereen, ook sociale tewerkstelling en met een armoedebeleid dat echt wordt vormgegeven.

Ze willen gezonde lucht voor de stad. Dat begint bij de overkapping maar gaat ook verder. De stad moet op termijn klimaatneutraal worden. En als mensen met gezondheidsproblemen geconfronteerd worden, dan moet dat betaalbaar zijn.

Ook mobiliteit is één van de speerpunten. Antwerpen met een stad op maat van de voetganger, de fietser en de gebruiker van het openbaar vervoer worden. Met tramverleningen moet het mogelijk zijn om de inwoners van de rand weer gemakkelijker naar het centrum te halen. Daarnaast is ook verkeersveiligheid een absolute prioriteit. De auto wordt niet helemaal geweerd uit de stad maar is een gast en geen koning meer.

Veiligheid mag uiteraard ook niet ontbreken. Voor de nieuwe lijst "Samen" moet iedereen zich veilig voelen in de stad. En dat is niet iets van de politie alleen. De wijkagent moet opgewaardeerd worden en ze moeten investeren in netwerken in de wijken. Maar een goed veiligheidsbeleid is niet alleen preventie maar ook repressie. Er moet kordaat opgetreden worden. Iedereen moet zijn rechten maar ook plichten kennen. Daarnaast worden ook overlast en samenlevingsproblemen aangepakt worden.

Tot slot gaan ze voor samen voor een bruisend dagelijks leven. De sterkte van de stad is dat alles dichtbij is. Nu moeten ouders soms hun kinderen aan de andere kant van de stad naar school brengen omdat de school in de buurt geen plek meer heeft. Ook jeugdverenigingen hebben wachtlijsten. Die problemen willen ze aanpakken en de stad aantrekkelijk houden voor jonge gezinnen. Daarom willen ze investeren in bruisende wijken, waar alles dichtbij is zoals buurtwerking, buurtwinkels en groene parken.