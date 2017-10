Ruim 1 op de 6 gemeenten kreeg de voorbije 5 jaar een nieuwe burgemeester

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zijn er 53 burgemeesterswissels doorgevoerd. Meestal zijn die wissels op voorhand afgesproken. Heel wat partijen geven politici de kans om zich enkele jaren in te werken en lanceren hen zo voor de volgende verkiezingen. Een strategische zet dus, zegt politoloog Herwig Reynaert van de Universiteit Gent.

“Het is belangrijk voor politieke partijen om te scoren bij de verkiezingen. Ze worden steeds strategischer en wisselen met burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden. Politieke partijen spelen dagelijks Stratego.”

In enkele gemeenten moest de burgemeester opstappen na politieke ruzies, zoals in Putte in de provincie Antwerpen en in de Limburgse hoofdstad Hasselt. In West-Vlaanderen zijn er de voorbije jaren 3 burgemeesters gestorven (in Nieuwpoort, Damme en Anzegem). En de burgemeester van Knesselare in Oost-Vlaanderen moest in 2014 aftreden nadat hij veroordeeld was voor de aanranding van 3 mannen.