Dodelijke injectie voor Texaan die al sinds 15e in de cel zat: "Ik kreeg mijn levenslessen op de harde manier"     

Robert Pruett kwam uit een achtergesteld gezin in Texas. Zijn moeder was verslaafd aan verdovende middelen, zijn vader zat om de haverklap in de cel. Zelf pleegde de jonge Pruett kleine misdrijven, hij nam al drugs toen hij 7 was en verkocht er op de lagere school. Op zijn vijftiende werd Pruett veroordeeld omdat hij zijn vader had geholpen bij de moord op een buurman. Hij kreeg 99 jaar cel, door een omstreden rechtssysteem in de staat Texas dat bepaalt dat medeplichtigen dezelfde straf krijgen als de dader. De jongen werd in een volwassenengevangenis ondergebracht.

De nooit helemaal bewezen moord

In december 1999, toen Pruett 20 jaar oud was, werd hij ter dood veroordeeld voor de moord op gevangenisbewaker Daniel Nagle. Die was neergestoken en gestorven aan een hartaanval, na een discussie met Pruett. Over de omstandigheden en het bewijsmateriaal is jarenlang een juridische strijd gevoerd. Pruett bleef zijn onschuld staande houden en zei dat zijn advocaat bijkomend DNA-materiaal vroeg, maar dat kreeg hij niet. Door die aanslepende rechtsgang is Pruett sinds 2013 al een paar keer aan een vastgelegde executie ontsnapt. In 2015 was hij bijna op weg naar de dodencel, toen een rechter nog maar eens een DNA-test vroeg. Die toonde op het moordwapen sporen aan van een onbekende vrouw, niet van Pruett. Maar nieuwe beroepsprocedures hielpen niet. Het Federale Beroepshof en het Hooggerechtshof verwierpen die te elfder ure.

"Ik kreeg mijn levenslessen op de harde manier"

In zijn laatste verklaring voor hij om 18.46 uur zijn dodelijke injectie kreeg, zei Pruett dat hij heel wat mensen had gekwetst en dat veel mensen hem hadden gekwetst. "Ik kreeg mijn levenslessen op de harde manier. Op een dag zal het niet meer nodig zijn om mensen pijn te doen. " Hij groette nog zijn vrienden die toekeken. Toen de dodelijke dosis begon te werken, zong hij "Love. Light. It's forever", vloekte, schreeuwde nog een keer en overleed 29 minuten nadat hij zijn spuitje had gekregen.

Familie van slachtoffer vergeeft hem