Trump zet Iraanse deal op de helling: "Regime heeft voorwaarden nucleair akkoord geschonden"

Trump viseerde specifieker de revolutionaire garde in Iran. Die garde noemde hij een persoonlijke militie van het regime, die oorlog financiert en terreur zaait. Trump zei zelfs dat de garde een aanslag plande op "een restaurant in Washington".

"Iran heeft de deal geschonden"

De nieuwe sancties moeten er komen, omdat President Trump meent dat Iran de voorwaarden van het nucleaire akkoord geschonden heeft. Dat is opvallend, want volgens veel waarnemers worden de voorwaarden door Iran nageleefd. Trump zei onder andere dat inspecteurs van nucleaire installaties geïntimideerd werden.



"We kunnen en zullen het akkoord niet herbevestigen", besloot Trump. "We gaan niet verder op het pad naar meer geweld en terrorisme en de dreiging van Iraanse nucleaire wapens. Als we niet tot een nieuw akkoord kunnen komen met het Congres en met onze bondgenoten, is de deal weg."