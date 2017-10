Tillerson: "Trump stapt niet uit nucleaire deal, maar zal akkoord niet certifiëren"

In een toespraak vanuit het Witte Huis zal Trump straks uitgebreid zijn gal spuwen over Iran, en verklaren dat de nucleaire deal met het land niet in het nationaal belang van de Verenigde Staten is. Maar, zo verklaarde Tillerson, de president zal zich niet terugtrekken uit dat akkoord.

Wel zal Trump het akkoord, dat hij eerder bestempelde als de slechtste deal in de geschiedenis van de VS, "niet certifiëren", klinkt het. Dat betekent dat het Amerikaanse Congres zich de komende 60 dagen over de kwestie zal buigen, om te bepalen welke verdere stappen de VS zal ondernemen ten aanzien van Iran.