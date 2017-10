Vakbonden gaan maandag actievoeren tegen flexi-jobs

Vooral de uitbreiding van de flexi-jobs naar de handel en de mogelijkheid van nacht- en zondagswerk in de e-commerce zijn de vakbonden een doorn in het oog.



"Onze politieke verantwoordelijken lijken werknemers te verwarren met een circusgezelschap: acrobaten die oneindig rekbaar zijn, jongleurs die behendig goochelen met een onstabiel beroepsleven en een goed uitgebouwd gezinsleven, koorddansers die zorgen dat ze niet in onzekerheid te pletter vallen."



Met het systeem van de flexi-jobs kunnen mensen die minstens vier vijfde werken voordelig bijverdienen. Er is geen belasting verschuldigd, maar de werkgever betaalt wel 25 procent sociale lasten.



"De vaste werknemers zullen hun hoop op een voltijdse job zien vervliegen", menen de bonden. "Het zal tot nog meer onzekerheid voor iedereen leiden." Ze beloven dan ook hevig verzet tegen de invoering van flexi-jobbers in de bedrijven.