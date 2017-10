Zware overstromingen eisen al 54 mensenlevens in Vietnam

De tropische storm trok dinsdag over Vietnam. De storm ging gepaard met hevige stortregens. Zeker 30.000 woningen staan blank en veel wegen zijn afgesloten door aardverschuivingen, wat de reddingswerken moeilijk maakt. Naast de 54 doden, raakten ook 31 mensen gewond. Landbouwers hebben ook veel dieren verloren bij de overstromingen en ook veel gewassen zijn vernield.

Intussen is alweer een nieuwe tropische storm onderweg naar Vietnam, wat de situatie in de getroffen gebieden nog erger kan maken. In Vietnam komen elk jaar honderden mensen om bij stormen en overstromingen.