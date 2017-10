"Zwemmen in zee dit weekend? We raden het af"

Aan zee zijn er welgeteld 82 redingsposten, van De Panne tot Heist. En daar zit het volgens An Beun, secreatris van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV), net fout. "Want er zijn maar 2 van die 82 posten waar er redders zullen zijn dit weekend. Dat zorgt voor een vals gevoel van veiligheid, vinden wij."

Er is zelfs nog een klimatologische reden om niet te zwemmen, vindt de kustreddingsdienst. "Het zeewater is eigenlijk koud, gewoonweg té koud. Het is maar 15 graden, dat is weinig en niet elk lichaam reageert daar even goed op. Dus je helemaal in zee gooien, zou ik niet doen. Pootje baden, kan eventueel wel."