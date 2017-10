Asbest in industrieel reinigingsmiddel

Vier Vlaamse reinigingsbedrijven kochten onlangs een industrieel reinigingsmiddel van een bedrijf in Dordrecht in Nederland. Ze verkochten het middel door aan een tiental klanten in Vlaanderen. Maar het middel bleek besmet met asbestvezels, en die zijn kankerverwekkend. Het Vlaams departement Omgeving, ondermeer bevoegd voor leefmilieu, is een onderzoek gestart. Ook de arbeidsinspectie is ingeschakeld.

"We hebben contact opgenomen met een tiental bedrijven waar het middel gebruikt is," zegt Brigitte Borgmans van het departement Omgeving. "Het product mag niet meer gebruikt worden en niet meer geopend. Als er toch verpakkingen open zijn, dan moeten die stofdicht afgedekt worden." Volgende week wordt bekeken hoe het reinigingsmiddel veilig kan worden afgevoerd.