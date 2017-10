Einde van een droom: Amazon schrapt reeks met Schoenaerts en De Niro

Afgelopen dagen viel het ene na het andere dominosteentje na het uitbreken van het seksschandaal rond Harvey Weinstein, tot voor kort één van de machtigste filmproducers in Hollywood. Wie aan de man gelinkt was of is, distantieert zich er nu van. En dat is net wat nu ook is gebeurd.

Weinsteins bedrijf (The Weinstein Company) zou een boel geld stoppen in de reeks, met onder meer Robert De Niro, Julianne Moore en Matthias Schoenaerts. Streaminggigant Amazon zou de reeks opnemen en produceren (in 2018) én zelf ook uitzenden (in 2019 waarschijnlijk). Maar Amazon schrapt het hele project, mogelijk ook al omdat één van de eigen toplui, Roy Price, van de week genoemd is in een mogelijke aanrandingszaak.

"Er was een budget van maar liefst 160 miljoen euro voorzien voor de reeks. Er was zelfs al 40 miljoen daarvan opgesoupeerd, voor scenario's en preproductie. Maar die zijn dus verdwenen nu", zegt filmjournalist Ward Verrijcken. Voor Matthias Schoenaerts is dit natuurlijk een klein (of zelfs groot) drama. Naast een levende legende als Robert De Niro mogen en kunnen spelen, is weinigen gegeven. En als dat dan wegvalt, ligt een droom in duigen. Los van de gemiste imagoboost én reclame binnen Hollywood, die Schoenaerts zou krijgen.

Door het schandaal rond Weinstein davert Holywood op zijn grondvesten Ward Verrijcken, filmjournalist