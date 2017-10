Filmproducer Harvey Weinstein ontslagen door Oscarorganisator

De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein is niet langer welkom op het gala van de Oscars. Dat heeft de raad van bestuur van de Amerikaanse Academy of Motion Picture Arts and Sciences beslist. "Met ruim meer stemmen dan de nodige tweederdemeerderheid is beslist om hem uit te sluiten", meldt de Academy.

De voorbije dagen kwam Harvey Weinstein fel onder vuur te liggen na verschillende getuigenissen van actrices over seksueel misbruik. Tientallen vrouwen uit de showbizzwereld vertelden hoe ze aangerand of verkracht werden door de invloedrijke Hollywoodbons.

Intussen zijn zowel in de VS als in het Verenigd Koninkrijk onderzoeken opgestart naar de beschuldigingen. De filmproducent heeft bij monde van zijn woordvoerder laten weten dat alle seksuele contacten die hij heeft gehad, met onderlinge toestemming hebben plaatsgevonden.

De medeoprichter van de filmstudio's Miramax Pictures en Weinstein Company heeft de voorbije decennia samen met zijn broer Bob Weinstein verschillende gelauwerde films gemaakt. Naast "Pulp fiction" en "Good Will Hunting" produceerden de broers ook "The English patient" en "Shakespeare in love".

Harvey Weinstein heeft zich intussen volgens verschillende bronnen laten opnemen in een ontwenningskliniek voor seksverslaafden in Europa. Zijn vrouw Georgina Chapman heeft begin deze week aangekondigd dat ze haar man verlaat.