Michel: "Wat tussen Spanje en Catalonië gebeurt, stelt Europa op de proef"

"Wat er tussen Spanje en Catalonië gebeurt, stelt Europa op de proef omdat het om een politieke crisis gaat die fundamentele kwesties raakt, zegt premier Michel in De standaard en Le Soir. "Dit is meer dan een juridische crisis, dit is een politieke crisis geworden. Dat los je op met dialoog."

Volgens Michel moeten de Spaanse en de Catalaanse regering dus met elkaar praten. "Het gezond verstand zegt dat er nood is aan een dialoog in plaats van aan een zenuwoorlog." Intyernationale bemiddeling is volgens de premier nog niet aan de orde. "Alleen als we een definitieve mislukking zouden vaststellen, moeten we ons afvragen of er nood is aan een Europese of internationale bemiddeling."

Meer duidelijkheid over het nu verder moet met Catalonië, komt er allicht volgende maandag. Dan moet de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont meer duidelijkheid geven over wat hij afgelopen week heeft aangekondigd en of hij nu al dan niet de onafhankelijkheid van Catalonië heeft uitgeroepen.