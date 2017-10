MR en PS bundelen de krachten voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rochefort

Verrassend nieuws uit de Ardennen: MR en PS - op regionaal vlak nochtans geen beste vrienden - trekken volgend jaar in kartel naar de kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker wordt Pierre-Yves Dermagne (PS), oud-minister in de Waalse Gewestregering. Op de tweede plaats staat dienstdoend burgemeester Corinne Mullens (MR). Lijstduwer is mnister van Mobiliteit François Bellot (MR).

MR en PS zijn al jaren verwikkeld in een strijd om de grootste politieke formatie van Wallonië te worden. De PS heeft de voorbije jaren klappen geïncasseerd door de vele schandalen die de partij hebben beschadigd en is in juli uit de Waalse regering gekegeld, ten voordele van de MR.

"De lokale realiteit verschillen van de realiteit op de andere bestuursniveaus waar MR en PS vaak tegenover elkaar staan", zei Bellot vanmorgen op een persconferentie. "Hier doen we aan lokale politiek, dicht bij de mensen, bij wie het gezond verstand overheerst. We bundelen de krachten voor een ambitieus project voor Rochefort."

Bij de verkiezingen van 2012 haalde de MR 12 van de 23 zetels in de gemeenteraad. Toch vormde ze toen een coalitie met de PS-lijst, naar eigen zeggen om over een bredere meerderheid te beschikken.