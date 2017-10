Wereld keurt Trumps Iran-plan af 

"Het is geen bilateraal akkoord. Het behoort niet aan één enkel land, en het is niet aan één enkel land om het stop te zetten. "

De aparte landen van de Europese Unie zijn al even kritisch. Kernmachten Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en ook Duitsland reageren negatief. "Het is een moeilijk en gevaarlijk signaal", zegt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel. Rusland betreurt de zet van Trump maar verwacht niet dat hij de toepassing van het akkoord kan tegenhouden. China, een andere ondertekenaar, heeft nog niet gereageerd. Maar de grootmacht had voor Trump vooraf al opgeroepen om het akkoord te respecteren.

Iran : VS meer geïsoleerd dan ooit

De Iraanse president Hassan Rouhani was een van de eersten om woedend de toespraak van Trump af te breken, in een TV-toespraak. "De toespraak stond vol bedrog, oneerlijke beledigingen, leugens en valse beschuldigingen tegen de grote Iraanse natie. " Rouhani hamerde erop "dat de Verenigde Staten zich nu helemaal isoleren, omdat ze eenzijdig een multilateraal akkoord willen opblazen".

Internationaal Atoomagentschap: Iran het meest gecontroleerde land ter wereld

VN-Secretaris-Generaal Antonio Guterres (zie foto rechts) "hoopt sterk" dat de nucleaire deal met Iran stand houdt. Guterres had in 2015 het akkoord een belangrijke doorbraak genoemd tegen de verspreiding van kernwapens en voor de wereldvrede . Het Internationaal Atoomagentschap spreekt de beschuldigingen van Trump tegen. Iran komt al zijn beloftes van het akkoord na en het wordt bovendien als geen ander land in de gaten gehouden, is daar te horen.

Alleen Israël, een bondgenoot van de Verenigde Staten, én een vijand van Iran, heeft alle lof voor de uitspraak van Trump. Maar aan alle reacties te horen, staat het daarin even geïsoleerd als de VS zelf.