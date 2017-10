Omstreden judocoach werkt niet langer bij federatie

Al enkele dagen staat de vacature van technisch directeur topsport open bij de VJF . De 55-jarige man werkt niet langer bij de federatie nadat hij in het voorjaar in opspraak was gekomen voor seksueel grensoverchrijdend gedrag tegen judoka's en nadien op non-actief werd geplaatst.

Uit de getuigenissen van verschillende ex-judoka's bleek dat in de judowereld een cultuur heerste van seksuele intimidatie, die leidde tot aanranding en andere vormen van seksueel misbruik. Het ging over verschillende coaches, onder wie de topcoach.

De man was in mei al op non-actief geplaatst in het belang van het onderzoek. In onderling overleg werd beslist de samenwerking stop te zetten, aldus VJF-voorzitter Kristof Van de Putte.