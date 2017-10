Oslo hangt origineel werk van Edvard Munch in de luchthaven

Topkunst bewonderen terwijl u het vliegtuig neemt: binnenkort kan het in de luchthaven Gardermoen in Oslo. Vanaf december hangt daar een origineel werk van Edvard Munch in de gloednieuwe internationale terminal, meldt luchthavenuitbater Avinor.

"We zijn erg trots om het werk van een van de grootste Noorse kunstenaars aan reizigers uit alle hoeken van de wereld te tonen", zegt directeur Øyvind Hasaas van Avinor die hiervoor een overeenkomst heeft gesloten met het Munch Museum in Oslo. De komende tien jaar zal het elk jaar een ander werk van Munch aan de luchthaven uitlenen.

Het initiatief maakt deel uit van een breder project om kunst aan bod te laten komen op de luchthaven. "Hode ved hode" ("Hoofd to hoofd") uit 1905 is het eerste schilderij van Munch dat een plekje in de internationale terminal krijgt, net als een bijhorende lithografie.