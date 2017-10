"Samen" is een feit: na SP.A stemt ook Groen voor gezamenlijke Antwerpse lijst

Bij Groen heeft 76 procent van de leden voor een gezamenlijke lijst met de Antwerpse socialisten gestemd. Voor de stemming nog zei gewezen Groen-minister Mieke Vogels dat ze niet overtuigd is van het project. "Ik ben vooral niet overtuigd door het inhoudelijk platform dat ernaast ligt. Ik vind het zeer zwak, een beetje grijs."

Volgens VRT-journaliste Goedele Devroy die ter plaatse is was de goedkeuring niet evident. "Bij Groen leven traditioneel anti-socialistische gevoelens bij sommige leden. Er was ook een tweederdemeerderheid nodig om het goed te keuren", zegt ze. "Groen doet het in peilingen in Antwerpen heel erg goed. Vlot boven de 20 procent. Sommige leden vinden het nu niet de moment om water in de wijn te doen."