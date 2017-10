20 % meer pv's voor zwartrijden op bussen en trams van De Lijn

Bent u dit jaar op de bus of tram van De Lijn gecontroleerd? Dan bent u een van de 1,8 miljoen reizigers die de afgelopen 8 maanden door de openbaar vervoersmaatschappij is gecontroleerd. Ter vergelijking: in dezelfde periode vorig jaar controleerde De Lijn 180.000 reizigers minder. Alles samen hebben de controleurs tot nog toe 46.656 pv's opgesteld voor zwartrijden. Dat zijn er bijna 20 procent meer dan vorig jaar.

De boetes zijn nochtans niet min. Een eerste boete binnen de 12 maanden kost 107 euro, vanaf een tweede kost dat 294 euro. De komende week gaat De Lijn overigens extra controleren op correct gebruik van de abonnementen.

Bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) is blij dat er meer op zwartrijden wordt gecontroleerd. "Hoe meer controles, hoe hoger de objectieve en subjectieve pakkans voor zwartrijders", zegt hij in een persbericht. "Een overdonderde meerderheid van de reizigers betaalt netjes voor het openbaar vervoer, maar ergert zich kapot aan een kleine kern die liever niet betaalt. Dit is gewoon een kwestie van rechtvaardigheid."