Jon en Helen Cluett overnachtten met hun vier kinderen van 6 tot 12 jaar oud in een afgelegen bothy, een gratis toegankelijke en eenvoudige berghut, aan Loch Eilt in de Schotse Hooglanden. De bothy is enkel te bereiken via een lange wandeling, of al kanoënd over het meer. De Cluetts kozen voor die laatste optie.

Maar toen het gezin 's ochtends wakker werd, was het meer buiten zijn oevers getreden en was het hele gebied overstroomd. Hun kano, die Jon met stenen had verzwaard, was nergens te bespeuren. Omdat een tocht van bijna 5 kilometer over moeilijk terrein of een wandeling langs de spoorlijn terug naar de auto te moeilijk en te gevaarlijk waren, besloot Helen de politie en de Scottish Mountain Rescue te bellen. Die regelden dat een trein ongepland halt zou houden om het gezin op te pikken.

Tot de verbazing van het gezin en vooral blijdschap van de kinderen, was het de Zweinstein Express die kwam aangestoomd. De trein die in de Harry Potter-films werd gebruikt, heet in het "echte" leven "The Jacobite" en spoort voor pleziertochtjes over de toeristische West Highland Line, die onder meer het bekende viaduct in Glenfinnan bevat, eveneens bekend door de magische filmreeks.

"Ik ben nog een beetje teleurgesteld dat ik mijn boot kwijt ben, maar toen ze de stoomtrein zagen aankomen, verdween alle bedroefdheid van de gezichtjes van de kinderen en werd die vervangen door opwinding en plezier", blikt vader Cluett terug. Het gezin werd afgezet aan het volgende station, waar ze een lift konden regelen naar hun auto.