Ierland zet zich schrap voor orkaan Ophelia

Op verschillende plaatsen in Ierland zijn scholen morgen dicht en worden rechtszaken uitgesteld voor orkaan Ophelia. Voorlopig geldt in een groot stuk van het eiland code rood, de hoogste waarschuwingscategorie. Vermoedelijk wordt dat morgen het geval voor het hele land.

Concreet wordt wie in het land niet de weg op moet aangeraden om binnen te blijven. Rond 12 uur morgenmiddag wordt de orkaan aan land verwacht met rukwinden tot 130 kilometer per uur. Ook het Verenigd Koninkrijk zal delen in die wind.

De orkaan in Ierland is overigens de reden waarom het dit weekend zo'n mooi weer is in onze streken. De warme lucht van de subtropen wordt door de orkaan tot bij ons gebracht. Morgen verwacht het KMI temperaturen tot 26 graden.