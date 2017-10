Vrank en vrije Open VLD'er: "Ik geloof niet in N-VA"

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD), die zich eerder al kritisch uitliet over staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en Vlaams minister van Inburgering Liesbetrh Homans (N-VA), laat zich andermaal kritisch uit over de N-VA. Nochtans zit haar partij in een coalitie met die partij, zowel op Vlaams als op federaal niveau.