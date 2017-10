Vermassen: "Ik weet wie er achter de Bende van Nijvel zit"

Gevraagd door TV Oost of hij weet wij de bende van Nijvel is, antwoordde Vermassen: "Ja, ik denk dat ik het weet, ja. We moeten zeker en vast zoeken in de richting van Staatsveiligheid van die tijd en de Groep Diane. Dan ook terrorisme. Mensen die liever in de samenleving dictatuur hebben en die liever hebben dat het anders is dan de democratie die we kennen. Het is een vervlechting van criminele milieus en van administraties van toen. Ik vermoed dat de namen in het dossier gekend zijn, maar dat dat potje dicht moet gehouden worden."

Jef Vermassen betreurt ook dat een deel van het onderzoek in 1992 weggehaald werd bij de toenmalige Dendermondse onderzoeksrechter Freddy Troch. "Waarom moest dat? Ik weet dat nog altijd niet. En ik weet ook niet waarom ze Freddy Troch en zijn ploeg zo in diskrediet hebben gebracht. Ze hebben zo hard gewerkt. Freddy zat veel te dicht bij de waarheid, en dat was het grote probleem. Hij had het mij trouwens gezegd, een paar weken voordien. Nu komt de moeilijkste fase, want ik moet nu een paar hoge pieten attaqueren", aldus Vermassen. Troch stond aan het hoofd van de Delta-cel, die in 1986 in het kanaal van Ronquières een zak met wapens en buit van overvallen vond, nadat Waalse speurders bij een eerdere zoekactie niets gevonden hadden.