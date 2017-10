Dodental na zware bomaanslag in Mogadishu opgelopen tot 189

Een vrachtwagen vol explosieven ontplofte gisteren op een van de drukste kruispunten van de stad, toen veiligheidsdiensten het verdachte voertuig aan het wegtakelen waren. Het doelwit was vermoedelijk een hotel in de buurt, dat vooral bezocht wordt door regeringsmedewerkers, journalisten en uit het buitenland teruggekeerde Somaliërs. Twee uur later ontplofte nog een tweede bom in het het oude stadscentrum. Auto's en gebouwen in de omgeving van de eerste explosie werden compleet vernield of beschadigd. Reddingswerkers hebben de hele nacht gezocht naar overlevenden onder het puin, maar velen van hen zijn later in het ziekenhuis bezweken aan hun verwondingen. In totaal zijn zeker 189 mensen om het leven gekomen, meldt persagentschap AP op basis van bronnen bij de politie. Het Franse persagentschap AFP houdt het voorlopig bij minstens 137 doden.

Aardbeving

Op de sociale media zijn verschillende filmpjes verschenen van de nasleep van de eerste ontploffing. Daarop is een gigantische zwarte rookpluim te zien. Volgens inwoners van de Somalische hoofdstad was het de luidste knal die ze ooit gehoord hebben. Ooggetuigen zegden dat ze eerst dachten dat er een aardbeving aan de gang was, zo zwaar was de schok.

Just in : huge bomb blast at Zoobe Junction #mogadishu #somalia https://fb shaantii mehra pic.twitter.com/qdPyqaer8d — Muniita (@muniita_maanka) October 14, 2017

Al-Shabaab

De Somalische president Mohamed Abdullahi Mohamed noemt de aanslag een "nationale ramp". Hij heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd en zijn landgenoten opgeroepen om bloed te doneren voor de vele gewonden.