"Een webmaster is als een boer: Hij weet hoe moeilijk het is om land te irrigeren na 28 dagen droogte"

Cloob is de oudste sociaalnetwerksite in Iran. Twaalf jaar geleden werd hij opgericht als antwoord op Facebook en het intussen teloorgegane Orkut van Google. Cloob was ook lange tijd het populairste sociale internetplatform in Iran. Op zijn hoogtepunt telde het 2 miljoen gebruikers.

Maar Cloob moest ook voortdurend opboksen tegen censuur. Foto's van vrouwen zonder hoofddoek of gevoelige politieke commentaren verschenen soms tegen de regels in online, en dus werd de site tot drie maal toe offline gehaald door het regime.

De laatste keer lag hij zelfs zowat een maand lang plat. Te lang om hem nog nieuw leven in te blazen, zo blijkt nu.

"Net als een boer weet ook een webmaster hoe moeilijk het is om land te irrigeren na 28 dagen droogte", concludeert oprichter Mohammad Javad Shakouri Moghadam. Zijn medewerkers zijn de tegenwerking moe, zegt hij nog. "Ze zijn hun energie en enthousiasme kwijt."