"Richter hoort thuis in hetzelfde rijtje kunstenaars als Picasso, Van Gogh, Mondriaan en Pollock"

"Gerhard Richter | Over schilderen": dat is de titel van de expo die van 21 oktober tot en met 18 februari in het SMAK in Gent loopt. Het is de eerste solotentoonstelling van de Duitse kunstenaar in ons land sinds 1976 en is absoluut niet te missen, zegt artistiek directeur Philippe Van Cauteren vanavond in "Van Gils & Gasten" op Eén.



"We kennen allemaal Picasso, Van Gogh, Mondriaan en Pollock", zegt hij. "Wel, voeg Richter gerust aan die rij van grote kunstenaars der aarde toe. Zoals je sommige boeken niet uit de literatuur kan wegdenken of sommige toneelstukken niet uit de theaterwereld kan wegdenken, is Richter een bouwsteen van de kunstgeschiedenis van de 2e helft van de 20e eeuw en de aanzet van de 21e eeuw."

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

"Richter is geboren in Dresden in 1932. Aanvankelijk is hij sterk door het sociaal realisme beïnvloed. Kunst ten dienste van het systeem, van het communisme. In de jaren 60 komt hij in Düsseldorf in West-Duitsland terecht. Daar komt hij met Westerse kunstenaars in contact in een omgeving waarin hij vrij kan denken. Hij begint kunst te maken die aanleunt bij de popart van Warhol. De hele kunstgeschiedenis is in zijn werk gereflecteerd."

Al in de jaren 60 vroeg Richter zich af wat een beeld, een schilderij of een foto is