Belg in Ierland: "Zolang er elektriciteit is, kunnen we van thuis werken"

Bussen rijden niet uit. Treinen rijden in beperkte mate. Iedereen wordt aangeraden thuis te blijven, fiets en auto in de garage te laten. Kinderopvang, scholen en universiteiten zijn gesloten in heel Ierland.

Hoofdstad Dublin zal wellicht maar in de marge hinder ondervinden van de orkaan. Toch staan ook daar alle voorzorgsmaatregelen op scherp. Joris Somers werkt aan de universiteit van Dublin, aan de faculteit dierengeneeskunde.

"Vandaag kan ik niet gaan werken vandaag maar zolang we elektriciteit hebben, kan ik van thuis uit werken via internet. De routineconsultaties zijn allemaal afgelast. Deze ochtend heb ik de dieren die in de dierenkliniek verblijven nog verzorgd. Nu is de dierenkliniek enkel nog open voor noodgevallen."