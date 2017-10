Jonge vrouw die naar Syrië wilde vertrekken: schuldig aan terrorisme, maar geen straf

De vrouw werd geboren in Syrië, maar groeide op in ons land. In mei 2015 werd de - toen 18-jarige - vrouw op de luchthaven van Zaventem tegengehouden. Ze wilde een Syriëstrijder achterna reizen, die het jaar voordien naar Syrië afgereisd was om voor IS te strijden.

Advocaat: "Ze ging voor de liefde"

Volgens haar advocaat volgde de vrouw haar hart. "Ze ging voor de liefde en was niet bezig met terroristische activiteiten", pleitte Jaak Haentjens. Maar de aanklager zag dat anders: "Het was meer dan op zoek gaan naar de liefde. Zij wist dat hij een strijder was bij IS. Elke zelfmoordmissie van een strijder moet idealiter voorafgegaan worden door een huwelijk en ze wou zich als jonge vrouw geven aan het kalifaat. Het bevolken van het kalifaat is een vorm van deelname aan een terroristische groep. We hebben nu enorm veel kinderen van het kalifaat rondlopen. Ze beschouwt iemand die mensen afmaakt en in brand steekt als een held, en daar heb ik een probleem mee."

Rechter: "Verliefdheid is geen vrijgeleide om misdrijven te plegen"