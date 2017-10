Beruchte bendeleider uit Guatemala gearresteerd

De politie in Guatemala heeft aangekondigd dat ze de leider van de beruchte Mara Salvatrucha gang, beter gekend als de MS-13 gang, gearresteerd hebben. Ángel Gabriel Reyes Marroquín, beter gekend als Blanco, werd gevat in een dorpje niet zo ver van de hoofdstad Guatemala City.

De gang werd in de jaren ’80 in Los Angeles opgericht door immigranten die de lange, wrede burgeroorlog in El Salvador ontvlucht waren. Al snel sloten

immigranten uit Honduras, Guatemala en Mexico zich aan. De roots van de bende liggen dus in Centraal-Amerika, maar ze zijn ook internationaal actief. In de Verenigde Staten zouden ze bijvoorbeeld in 46 staten vertegenwoordigd zijn. Ze staan bekend om hun gruwelijke moordpartijen, zoals de moord op twee middelbare studentes die in New York werden aangevallen met een machete en een honkbalknuppel. Volgens de politie zou dit een wraakactie geweest zijn na een klein geschil.

Reyes werd in 2014 opgesloten in een zwaar beveiligde gevangenis. Hij zou minstens 287 mensen vermoord hebben of daartoe opdracht gegeven hebben. Niet veel later kon hij echter ontsnappen tijdens een medische afspraak met de hulp zijn aanhangers. In augustus verscheen hij weer op de radar van de politie, toen hij betrokken was bij een aanval op een ziekenhuis. De politie zit hem sindsdien op de hielen, en slaagde er dus gelukkig in de man te vatten.