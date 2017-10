Blogster die premier van Malta beschuldigde, vermoord met een bom

Om half vier vanmiddag is in Bidnija in het noorden van het eiland Malta een kleine auto ontploft. De vrouw die de auto bestuurde, werd uit het wrak geslingerd en de auto zelf kwam in brokstukken in een veld terecht.

Na onderzoek bleek dat het slachtoffer Daphne Caruana Galizia is, een erg succesvolle blogster die op het internet corruptieschandalen op Malta aan de kaak stelt. Enkele weken geleden had Galizia de politie gemeld dat ze met de dood bedreigd was. De servers van haar site waren ook al een paar keer gehackt.

De moord heeft Malta zwaar geschokt, vooral ook omdat Galizia er eerder de vrouw van de sociaaldemocratische premier Joseph Muscat van beschuldigd had dat ze betrokken was bij een corruptieschandaal via anonieme bedrijven in Panama en Azerbeidzjan. Daphne Galizia werkte eerder als journaliste voor de Britse krant The Sunday Times en voor The Malta Independent. De voorbije jaren had ze haar eigen blog waarin ze fors uithaalde naar het establishment op het eiland.



Premier Muscat ontkent niet dat Galizia "een harde criticus" van zijn familie was, maar zegt dat hij niet achter de moord zit en belooft om de moordenaars en hun opdrachtgevers te straffen. Muscat roept iedereen in Malta op tot eenheid en is bereid om samen te werken met buitenlandse veiligheidsdiensten om de "barbaarse moord op te helderen".

Malta, in de Middellandse Zee, is de kleinste EU-lidstaat. Het land werd in 1974 onafhankelijk van Groot-Brittannië en er wonen 415.000 mensen. De inwoners leven vooral van toerisme, maar het land trekt ook banken, gokbedrijven en callcenters aan.