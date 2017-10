Boris Johnson: "Wil eindelijk vooruitgang in onderhandelingen brexit"

De ontmoeting tussen May en Juncker, waarbij ook brexit-minister David Davis en de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier aanwezig zullen zijn, kadert volgens Downing Street in de voorbereiding van de Europese top op het einde van de week, maar komt er wel op het ogenblik dat de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de EU in het slop zitten.

"In het Verenigd Koninkrijk vinden wij dat het tijd is om voort te maken met deze onderhandelingen", blikte buitenlandminister Johnson vooruit op de vergadering. "Het is tijd om ernstige gesprekken te starten over onze toekomstige betrekkingen, over het diepe en bijzondere partnerschap dat we hopen op te bouwen." Diezelfde boodschap bracht hij vorige week al, nadat ook de vijfde onderhandelingsronde geen doorbraak opgeleverd had.