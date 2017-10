Rolmodellen helpen kwetsbare jongeren met nieuwe vzw PEP

PEP wil kwetsbare jongeren via rolmodellen coachen en hen op hun talenten wijzen, om hen zo betere kansen in het onderwijs te bieden. Het doel is te informeren, te sensibiliseren, onderwijs op een laagdrempelige manier uit te leggen en de instroom van jongeren uit kansengroepen in het hoger onderwijs te verbeteren.



Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kondigt aan 50.000 euro in de werking van PEP te investeren. Met die middelen kan een coördinator aangesteld worden die de activiteiten van de vzw in goede banen moet leiden.



"Door jongerengroepen uit kansengroepen te coachen, op hun talenten te wijzen, aan te moedigen en een voorbeeld voor hen te zijn, verrichten de coaches uniek maatschappelijk werk van onschatbare waarde", zegt Crevits.