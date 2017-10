Nederland krijgt goedkopere postzegels, België nog niet

Voor de eerst keer in 2 eeuwen is er voor Nederlandse particulieren een alternatief voor PostNL, het vroeger staatsbedrijf PTT. Sinds 2009 is de postmarkt geliberaliseerd en mogen concurrenten ook brieven onder de 50 gram bezorgen. Maar tot nu toe konden alleen bedrijven ervoor kiezen om hun post door een concurrent van PostNL te laten bezorgen. Daar komt nu verandering in.

Eigen postzegel

Wie een brief via Sandd wil versturen moet er een postzegel van Sandd op kleven. Dit kost 60 cent en is een stuk goedkoper de postzegels van PostNL. Die kosten nu 78 cent en vanaf volgend jaar 83 cent. Brieven met een Sandd-postzegel kan je niet in brievenbussen van PostNL gooien. Je moet hem afleveren bij één van de 2000 DHL-servicepoints. Die zijn te vinden bij krantenwinkels en tabakszaken. Erg snel zal de brief ook niet bezorgd worden, want Sandd bezorgt slechts tweemaal per week, op dinsdag en vrijdag. PostNL bezorgt bij wet vijf dagen per week, van dinsdag tot en met zaterdag.

Hoe zit dat in België?