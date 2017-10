Auto rijdt leegstaand winkelpand binnen en raakt gasleiding: uitslaande brand eist 1 leven  

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen naar buiten, vier brandweermannen raakten door de opeenvolgende explosies lichtgewond.

Even later troffen de hulpdiensten op de eerste verdieping van het gebouw het levenloze lichaam aan van de bewoonster. Door de gasontsnapping had de brandweer alle moeite om het vuur te doven. Werknemers van Eandis kwamen ter plaatse om de gastoevoer ondergronds af te sluiten.

De autobestuurder, die lichtgewond is, was eerst gevlucht maar heeft zich vanmorgen aangegeven bij de politie. Hij wordt momenteel verhoord over de aanleiding van het ongeval. Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, heeft twee deskundigen aangesteld om het ongeval verder te onderzoeken. Het gaat om een verkeersexpert en een gerechtsdeskundige.

Hoe de auto in de winkel terechtkwam, is nog niet duidelijk. Verschillende bronnen hebben het over een straatrace waarbij de ene chauffeur de controle over het stuur verloor en zijn auto door het uitstalraam reed.