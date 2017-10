Frankrijk gaat strenger optreden tegen "illegalen"

Op 1 oktober stak Ahmed Hanaci twee vrouwen dood aan het station in Marseille. Later bleek dat de 29-jarige Tunesiër illegaal in het land was en twee dagen voor de mesaanval werd opgepakt en een dag later weer vrijgelaten.

Een rapport wees "ernstige tekortkomingen" uit bij de prefectuur van Auvergne-Rhône-Alpes, waardoor de prefect en de secretaris-generaal werden ontslagen.

Om een herhaling van een dergelijke situatie te vermijden, gaat Macron nu harder optreden tegen criminele illegalen. "Men is gewend aan het onvermogen om illegalen uit onze grenzen te zetten, we nemen niet alle maatregelen die genomen moeten worden, maar dat gaat veranderen", belooft Macron. "We hebben betrekkingen met landen van herkomst die niet volstaan, want zij aanvaarden de repatriëringen niet. Dus ik heb enkele weken geleden aan de minister gevraagd om bilaterale akkoorden af te sluiten."