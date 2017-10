Gemeenten vrezen problemen door stijging aantal leefloners

"Tijd van enkel geld geven, is voorbij"

Een ander groot probleem is volgens Debast dat door de stijging van het aantal mensen met een leefloon er ook veel meer personeel van de gemeenten nodig is. “De tijd van mensen enkel geld geven, is voorbij”, aldus Debast. “Dat is op zich ook goed. Maatschappelijke integratie en zorgen dat mensen hun weg vinden in de samenleving is nodig. Daar is wel meer personeel voor nodig.”

Lagere drempel

De VVSG is op zich te vinden voor een verschuiving van taken naar de gemeenten. Debast: “De drempel is lager als mensen in hun eigen

gemeente bij het OCMW aan kunnen kloppen. Dat is beter dan wanneer mensen naar een bureau in Brussel moeten. Wat wij wel vragen, is dat er een breed debat komt over de taken van de gemeenten. Als je meer zaken doorschuift naar de gemeente, moet die daar ook de juiste middelen voor hebben.”

Volgens de Vlaamse gemeenten neemt de druk niet alleen toe doordat

meer mensen voor een uitkering zijn aangewezen op het OCMW. “Zaken als een aanvulling voor de energiefactuur, schuldsanering, de opvang van vluchtelingen en thuiszorg komen ook bij de gemeenten terecht”, zegt Debast. “Daar zijn ook middelen en mensen voor nodig.” Zeker centrumsteden in Vlaanderen dreigen anders in de problemen te komen.