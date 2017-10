Het Eurostadion: geraakt u er nog aan uit?

1. Heeft Ghelamco al een bouwvergunning voor het

Eurostadion? Neen. Ghelamco heeft nu een omgevingsvergunning aangevraagd bij de Vlaamse overheid. Dat is een nieuw soort vergunning, die pas in februari van dit jaar werd mogelijk gemaakt. Een omgevingsvergunning moet het makkelijker maken om grote projecten verwezenlijkt te krijgen in Vlaanderen, door alle administratie te bundelen en door alle beslissingsmacht bij 1 overheidsniveau te leggen. (in casu, de Vlaamse

overheid). Die aanvraag voor een omgevingsvergunning is op 2 oktober 2017 ontvankelijk en volledig verklaard. Vanaf die dag is een termijn beginnen lopen van 120 dagen. Die termijn geeft de Vlaamse overheid de kans om de bezwaren die uit het openbaar onderzoek naar boven komen (van 12/10 tot 11/11) te behandelen. Dat betekent dat Ghelamco ten laatste eind januari (het kan ook vroeger) zal weten of het een omgevingsvergunning krijgt. Bovendien kan er dan nog beroep aangetekend worden.

2. Gooit de fameuze buurtweg op parking C die een vergunning tot voor kort onmogelijk maakte nog roet in het eten? Normaal niet. De bestendige deputatie heeft de buurtweg geschrapt. Tegen die beslissing loopt er op dit moment nog een beroepstermijn, maar ook al komt er nog een beroep daartegen, het is uiteindelijk de Vlaamse overheid – in casu Joke Schauvliege – die finaal zal moeten beslissen. En het lijkt weinig waarschijnlijk dat de Vlaamse Overheid hier roet in het eten zou gooien. Zij willen natuurlijk ook niet dat die buurtweg – die op sommige plaatsen zelfs 5 meter onder de grond zit – een project van deze schaal onmogelijk zou maken. Dat zou niet minder dan gezichtsverlies zijn.

3. Krijgt Ghelamco – als het een vergunning krijgt –

het Eurostadion wel nog af voor de openingsmatch van het EK2020? Ja. Althans, dat blijven ze toch beweren bij Ghelamco. Als ze eind januari zouden kunnen starten met de bouw van het Eurostadion, dan zijn ze 18 maanden later klaar. Of dat realistisch is, weet het bedrijf natuurlijk zelf het best. Maar de Gentse Ghelamco-arena (met zijn 20.000 plaatsen wel een pak kleiner) heeft de bouwpromotor wel op 8 maanden tijd kunnen bouwen. “Met die termijn van 18 maanden moet Paul Gheysens eens lachen”, klinkt het in de directe omgeving van de baas van Ghelamco. “Voor hem zit daar zelfs nog rek op. Hij speelt met het idee om er continu 4 ploegen op

te zetten.” Voor 20 november voert de UEFA ook nog een audit uit bij Ghelamco. Die audit moet duidelijk maken of de termijn van 18 maanden wel realistisch is. Ghelamco weet dat die audit er komt en dus lijkt het weinig waarschijnlijk dat ze over die termijn al te optimistisch zouden zijn.