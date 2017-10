Iraakse troepen op weg naar Koerden in Kirkuk

De stad wordt op dit ogenblik gecontroleerd door Koerdische strijders. De Iraakse regering gaf hen tot afgelopen weekend om de basis en de olievelden over te dragen, maar de Koerden wezen dat ultimatum van de hand en stuurden nog meer van hun peshmerga-strijders naar de stad.

Volgens de Iraakse premier is het de bedoeling dat de Iraakse troepen samen met de peshmerga de veiligheid in de stad garanderen. Het Iraakse leger zegt dat het zonder bloedvergieten al heel wat terrein heeft veroverd, maar de Koerden ontkennen dat. Een Koerdische nieuwssite zegt dat het wel tot confrontaties is gekomen in het zuiden van de provincie.

Bagdad en de Autonome Koerdische Regio maken al jaren ruzie om de olievelden in de buurt van Kirkuk. De Koerden maken aanspraak op de stad, terwijl die officieel geen deel uitmaakt van de Autonome Regio. De Peshmerga namen de controle van de provincoe over nadat het Iraakse leger er op de vlucht was geslagen voor terreurgroep IS.

De spanningen tussen de Koerden en Bagdad zijn opgelopen sinds een meerderheid van de Koerden zich vorige maand in een referendum uitsprak voor totale onafhankelijkheid. Het resultaat van die volksraadpleging wordt door de Iraakse regering als ongrondwettelijk bestempeld.