Terrorist schuldig bevonden aan aanslag met gewonden  in New York

Rahimi is schuldig bevonden aan het laten ontploffen van een springtuig op een openbare plaats met de bedoeling zo veel mogelijk slachtoffers te maken. Een straf zal later worden bekendgemaakt, maar hij riskeert levenslang.

In september vorig jaar raakten 30 mensen gewond bij een bomexplosie in de wijk Chelsea in New York. Kort daarop werd een andere bom gevonden in de buurt, maar die is niet ontploft. Eerder op de dag was er ook een bom ontploft nabij een liefdadigheidsbijeenkomst van de Amerikaanse marine in New Jersey, vlak bij New York.

Kort daarop kon de politie de Afghaan Ahmad Rahimi arresteren na een schietpartij. Hij is nu schuldig bevonden door een jury in New York. Voor de aanslag in New Jersey volgt er later nog een proces.

Of Rahimi werkte voor de terreurgroep IS is niet duidelijk, maar wel bleek uit zijn internetgeschiedenis dat hij veel interesse had in terreurgroepen zoals Al Qaeda en IS en zichzelf beschouwde als een "soldaat" van de jihad.