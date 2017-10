Israël keurt bouw van meer dan dertig kolonistenwoningen in Hebron goed

De nieuwe woningen moeten verrijzen in het oude stadscentrum op een terrein dat nu in handen is van het Israëlisch leger. Hebron is een stad op de bezette Westelijke Jordaanoever, waar zo'n 200.000 Palestijnen en 800 joden, onder hoge militaire bescherming, wonen. Die joodse populatie zou door de beslissing met twintig procent toenemen. Volgens Anat Ben Nun van Vrede Nu is er tegen de beslissing nog verweer mogelijk, tot in het Hooggerechtshof. Maar niettemin is de ngo gealarmeerd vanwege de gespannen situatie in Hebron.