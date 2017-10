Kinderverzorgster veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan deel met uitstel voor dood baby

Ruim 2,5 jaar geleden stierf een baby van 10 maanden oud in het ziekenhuis nadat ze onwel geworden was in een crèche in Sint-Agatha-Berchem. Uit de autopsie bleek dat het meisje overleden was door het "shakenbabysyndroom". Al snel werd er in de richting van een kinderverzorgster van de crèche gekeken. Die moest zich vanmorgen voor de rechtbank verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen.

Het parket eiste een celstraf van acht jaar, het werd uiteindelijk vier jaar waarvan drie jaar met uitstel. De moeder van het meisje krijgt daarnaast een schadevergoeding van 60.000 euro, de vader 50.000 euro. De advocaat van de vader is tevreden dat de feiten bewezen zijn: "Dat was het belangrijkste. Mijn cliënt is niet tevreden met straf, maar de straf zal nooit hoog genoeg zijn als je je dochter hebt verloren."

De betrokken crèche verloor in 2006 al haar erkenning van Kind en Gezin na een ongeval met een baby van drie maanden oud. De crèche werd nadien uitgebaat zonder erkenning. Er was wel een vergunning van de gemeente Sint-Agatha-Berchem, maar op voorwaarde dat het kinderdagverblijf de ouders zou informeren over haar niet-erkenning, en dat er controles werden uitgevoerd. Dat laatste is nooit gebeurd. Na de dood van het meisje in 2015 moest het kinderdagverblijf definitief de deuren sluiten.