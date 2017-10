KU Leuven viert 500 jaar Collegium Trilingue met tentoonstelling over Erasmus

Het Collegium Trilingue of het Drietalencollege aan de Vismarkt in Leuven bestaat 500 jaar. Niemand minder dan de beroemde humanist Desiderius Erasmus heeft het destijds opgericht. Om die verjaardag te vieren komt de KU Leuven op de proppen met de tentoonstelling "Erasmus' dream" in de Universiteitsbibliotheek .

Latijn, Grieks en Hebreeuws

Aan het Collegium Trilingue vond 500 jaar geleden onderwijs plaats in het Latijn, het Grieks en het Hebreeuws. Dat was toen revolutionair omdat de katholieke kerk Grieks en Hebreeuws als ketters beschouwde. Door ze te onderwijzen, wou Eramus de oorspronkelijke bijbel beter bestuderen.

Het college trok honderden studenten van over heel Europa aan en groeide aan het begin van de 16e eeuw uit tot een internationaal gerenommeerd centrum van humanisme. Bijna iedereen die in die tijd een belangrijke positie in Europa bekleedde, had er gestudeerd.

De lessen verliepen volgend een baanbrekende onderwijsmethode. Studenten studeerden niet langer op basis van middeleeuwse commentaren, maar wel op basis van teksten van antieke grootmeesters uit de klassieke oudheid. Dat inspireerde dan weer andere wetenschappelijke disciplines.