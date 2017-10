Luikse politie geeft fout toe na moord op jonge studente

De moord gebeurde afgelopen woensdag. De 24-jarige Franse studente Louise Lavergne werd vermoord in haar kot in Luik. Haar buurman werd al snel opgepakt en na verhoor bekende hij de feiten ook.



De vrouw wilde bijna 2 jaar geleden al klacht indienen tegen haar buurman, omdat die haar seksueel zou benaderd hebben. Ze ging naar het politiebureau, maar er werd geen proces-verbaal opgemaakt door de inspecteur met dienst. De man was nochtans geen onbekende voor de politie en het gerecht.



De politie van Luik heeft nu toegegeven dat er een fout is gemaakt. De agent in kwestie is geschorst. Er is ook een juridische procedure opgestart voor schuldig verzuim.