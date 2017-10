Man veroordeeld die 300 schildpadden verwaarloosde

Gebruikers van garageboxen in de buurt verwittigden de politie omdat ze in de box van de man voortdurend gekrab hoorden. Toen de politie ter plaatse kwam, was hij bezig schildpadden in de koffer van zijn Mercedes te laden. In totaal konden maar liefst 337 schildpadden in beslag genomen worden. Eén exemplaar was gestorven.

Hij gaf toe 36 beschermde schildpadden illegaal in België te hebben ingevoerd. De andere dieren waren naar eigen zeggen van een Spaanse Marokkaan afkomstig. De dieren zouden verkocht worden.

De Belgische Staat en vzw SOS Reptiel kregen zo’n honderdduizend euro schadevergoeding voor de kosten voor huisvesting en verzorging van de in beslag genomen dieren, transport naar de dierenkliniek,… Dat stootte advocaat Thomas Vandemeulebroucke tegen de borst. “Geen énkel dier overleefde, ondanks de torenhoge kosten. Mijn cliënt vermoordde één dier door de leefomstandigheden, maar de andere 336 zijn nadien vermoord!” Volgens SOS Reptiel stierven de dieren één voor één omdat ze gedehydrateerd en met spoelworm geïnfecteerd waren.