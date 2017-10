Meerderheid van Belgen wil militairen op straat houden

In de politieke barometer van VRT en De Standaard, en voor het eerst ook in samenwerking met RTBF en La Libre Belgique, werd gepeild naar de houding van Vlamingen, Walen en Brusselaars ten opzichte van de militairen in het straatbeeld. Daaruit blijkt dat bij de drie groepen een overduidelijke meerderheid voorstander is om militairen op straat te houden om de veiligheid van de burgers te garanderen.