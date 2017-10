Naar een coalitie met uiterst rechts in Oostenrijk?

De Oostenrijkse kiezers hebben de kaarten geschud. Officiële cijfers worden pas in de loop van vandaag gepubliceerd, maar het is nu al duidelijk. De sociaaldemocratische SPÖ, die sinds de Tweede Wereldoorlog bijna onafgebroken aan de macht geweest is, is niet langer de grootste partij van het land. Dat is de rechts-conservatieve ÖVP geworden, met Sebastian Kurz aan het hoofd. Nog een opvallende winnaar: de uiterst rechtse FPÖ, die de derde partij van Oostenrijk wordt.

Wie stapt mee in het regeringsbad?

Met de overwinning van twee conservatieve rechtse partijen komt er dus een einde aan een decennium van sociaaldemocratische coalities. ÖVP-leider Sebastian Kurz heeft nu alle kaarten in handen om premier te worden, met zijn 31 jaar zou hij dan de jongste politieke leider in een democratie worden, meteen ook de eerste millennial aan het hoofd van een regering. De ÖVP heeft geen absolute meerderheid, Kurz zal een andere partij mee in het regeringsbad moeten nemen. Maar welke partij zal hij dan kiezen? Kurz liet gisteren optekenen dat hij "geen enkele optie uitsluit". "Ik zal met alle partijen gesprekken voeren, ik wil partners waarmee ik een verandering kan realiseren", is de boodschap. Op basis van de cijfers is samenwerking tussen de ÖVP en de FPÖ de meest voor de hand liggende, een minderheidsregering zou ook kunnen.

FPÖ als kingmaker