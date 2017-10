Om de populairste politicus te zijn, moet je naam met een "m" beginnen

Een Waal aan de top in Vlaanderen

Net als bij de vorige peiling is premier Charles Michel (MR) de populairste politicus ten noorden van de taalgrens. Toch wel opvallend, want Vlamingen kunnen niet voor een Franstalig politicus stemmen.

Al even opmerkelijk is dat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) haar partijgenoot Kris Peeters en de N-VA'ers Theo Francken, Bart De Wever en Jan Jambon heeft voorbijgestoken. Ze is nu de op één na populairste, met dank aan het begin van het schooljaar en de hervormingen in het onderwijs die ze heeft doorgevoerd.

Voor de rest vinden we alleen maar politici uit de meerderheid in de top 10. SP.A-voorzitter John Crombez moet als eerste politicus uit de rangen van de oppositie tevreden zijn met de 16e plaats, net voor Wouter Van Besien en Meyrem Almaci (Groen). Kamerlid Kristof Calvo (Groen), nochtans erg zichtbaar in het politieke debat, vinden we terug op de 23e plaats. Bij Vlaams Belang blijft Filip Dewinter (27e plaats) populairder dan partijvoorzitter Tom Van Grieken (29e plaats).