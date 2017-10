Björk over seksuele intimidatie door Deense regisseur: "De filmsector laat het toe" 

De IJslandse zangeres vertelt hoe ze vanuit haar sterke positie in de muziekwereld waarin ze veel onafhankelijkheid verworven had, terechtkwam in de wereld van actrices waar "vernedering en de rol van seksueel geïntimideerd wezen voor de norm was". "Het werd me duidelijk dat het een universeel gegeven is dat een regisseur zijn actrices kan aanraken en lastigvallen wanneer hij wil en dat de sector dat toelaat".



Björk is vooral bekend als zangeres ("It's oh so quiet" is mogelijk een van haar bekendste nummers) en heeft slechts enkele keren als actrice gewerkt. Ze had de hoofdrol in "Dancer in the dark" van Lars Von Trier, een film uit 2000. Ze speelde de blinde Selma die geld bij elkaar probeert te sparen voor een oogoperatie die zal verhinderen dat haar zoon blind wordt. Björk maakte ook de soundtrack voor de film. Toen de film uitkwam, doken er verhalen op dat het niet meteen geklikt had tussen Von Trier en Björk tijdens de opnames. Björk zelf noemt in haar Facebookpost de regisseur niet bij naam, maar heeft het wel over een Deense regisseur.



"Maak me zorgen over andere vrouwen die met hem werkten"

"Toen ik hem herhaaldelijk afgewezen had strafte hij mij en creëerden hij en zijn team de illusie dat ik "de moeilijke" was", vervolgt Björk. De zangeres bleef ten tijde van de bewuste opnames echter niet bij de pakken zitten en confronteerde de regisseur met zijn gedrag. "Door mijn kracht, mijn fantastische entourage en omdat ik niets te verliezen had in het wereldje omdat ik geen acteerambities had, kon ik ervan weglopen. Ik ben erin geslaagd er in een jaar van te herstellen. Ik maak me echter zorgen over de andere vrouwen die met hem samengewerkt hebben. Deze regisseur was zich volledig bewust van wat hij aan het doen was en ik ben er zeker van dat de film die hij erna gemaakt heeft, gebaseerd was op zijn ervaringen met mij. Omdat ik de eerste was die tegen hem ingegaan was en hem er niet mee liet wegkomen."