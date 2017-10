Politieke landschap in Vlaanderen lijkt grotendeels bevroren

Echt grote wendingen in het Vlaamse politieke landschap brengt de politieke barometer van oktober 2017 niet aan het licht. De krachtverhoudingen blijven grosso modo gelijk, met een N-VA die afgetekend de grootste blijft. De partij van Bart De Wever zou 28 procent halen, iets meer dan de 26,3 procent die ze bij de vorige peiling in april scoorde, maar nog altijd 4,4 procentpunt lager dan de score bij de verkiezingen van mei 2014.

CD&V was en blijft de op een na grootste en haalt nu 19,4 procent, iets meer dan de 18,6 procent van 2014. De afgelopen jaren blijft CD&V tussen de 18 en de 20 procent bengelen; de partij ligt comfortabel in het midden van het bed. In vergelijking met de vorige peiling springt Open VLD weer over Groen. De Vlaamse liberalen halen nu 15,5 procent, dezelfde score als bij de federale verkiezingen van 2014. Groen blijft met 13,9 procent iets onder de score bij de vorige peiling, maar staat nog altijd 5,3 procentpunt hoger dan bij de laatste verkiezingen. De Vlaamse groenen zitten duidelijk in de lift. De Vlaamse socialisten blijken in een negatieve spiraal te zitten. De SP.A zou nog een schamele 11 procent halen, 3 procentpunt minder dan in 2014. Het laatste jaar heeft de partij van John Crombez zelfs 4,8 procent verloren in de peilingen en is ze door Groen voorbijgestoken. Links van de SP.A schrijdt de PVDA lichtjes vooruit: voor de eerste keer komt de partij met 5,1 procent net boven de kiesdrempel uit. Vlaams Belang blijft met 6,5 procent zowat ter plaatse te trappelen. De extreemrechtse partij scoort iets hoger dan in 2014, maar iets lager dan bij de vorige peiling in april.

Wie scoort waar het best?

De N-VA blijkt te zijn uitgegroeid tot een echte volkspartij, want ze scoort bij alle groepen in de maatschappij in verhouding even goed. Alleen in de provincie Antwerpen - de thuishaven van voorzitter Bart De Wever - scoort de partij opmerkelijk beter. CD&V scoort beter bij vrouwen en op het platteland, Open VLD bij zelfstandigen, de hogere middenklasse en in Vlaams-Brabant (bastion van minister Maggie De Block en partijvoorzitter Gwendolyn Rutten). Groen ligt bij meer hoogopgeleiden in de bovenste schuif, terwijl de partij het minder goed doet bij de lagere sociale klassen. Dat de SP.A relatief beter scoort bij de lagere sociale klassen hoeft niet te verwonderen. Dat geldt ook voor de PVDA, die merkwaardig genoeg ook beter scoort bij bedienden dan bij arbeiders.

Veel vertrouwen in de gezagsdragers

53 procent van de ondervraagden geeft aan vertrouwen te hebben in de federale regering. Dat die regering door een Franstalige premier wordt geleid blijkt helemaal geen probleem, want het vertrouwen in premier Charles Michel (MR) is nog groter: 70 procent. Michel geniet meer vertrouwen bij de Vlamingen dan zijn voorganger Elio Di Rupo (PS). Het vertrouwen in de Vlaamse regering is ook groot: 62 procent van de ondervraagden geeft aan vertrouwen te hebben in de ploeg van Geert Bourgeois (N-VA). De minister-president zelf ligt iets minder goed in de markt, maar toch nog altijd vrij goed: 57 procent geeft aan vertrouwen in hem te hebben. Ter vergelijking: zijn voorganger Kris Peeters scoorde nog boven de 70 procent.