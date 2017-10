PS krijgt klappen in Brussel en Wallonië, Ecolo en PTB grote stijgers

De PS zou in Wallonië nog steeds de grootste partij blijven, zij het nipt met 21,5 procent van de stemmen. Dat is wel liefst 10,5 procentpunt minder dan bij de verkiezingen van 2014. De - door schandalen geplaagde - Franstalige socialisten verliezen vooral stemmen aan de PTB en Ecolo. Die twee oppositiepartijen gaan er met rasse schreden op vooruit. Ecolo zou in het zuiden van het land de derde partij worden, met 18,5 procent van de stemmen. Dat is een stijging van ruim 10 procentpunt ten opzichte van 2014. De PTB gaat er in de peiling met 9,3 procentpunt op vooruit en wordt zo vierde partij. Maar de radicaal-linksen blijven met bijna 15 procent van de stemmen toch nog op een behoorlijke afstand van de PS. Van een machtsoverdracht ter linkerzijde lijkt dus vooralsnog geen sprake in Wallonië. Regeringspartij MR zou er in Wallonië met 4 procentpunt op achteruit gaan tegenover de federale stembusgang van 2014; de Franstalige liberalen blijven wel de tweede partij in het Franstalige landsgedeelte. Van de grote traditionele politieke families tuimelen de Franstalige christendemocraten dan weer van plaats 3 naar plaats 5: de CDH zou de drempel van 10 procent niet meer halen, maar blijft steken op 8,7 procent van de stemmen.

PS pas derde partij in Brussel, N-VA de grootste bij Vlaamse Brusselaars

In Brussel zien we bij de Franstalige partijen een gelijkaardig stramien als in Wallonië. De PS neemt volgens de peiling een diepe duik van bijna 10 procentpunt en zakt zo weg naar de derde plaats in de hoofdstad. Ecolo en PTB-PVDA zijn ook hier de winnaars met een stijging van om en bij de 6 procentpunt op. Ecolo zou zo de tweede partij van Brussel worden. De MR wordt volgens de peiling de grootste partij, al gaan de Franstalige liberalen er wel licht op achteruit in vergelijking met de vorige federale verkiezingen. Bij de Vlaamse Brusselaars zou de N-VA met bijna 4 procent de grootste partij worden, op de voet gevolgd door Groen.

Walen hebben weinig vertrouwen

De federale regering kent aan Franstalige kant geen meerderheid. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat een meerderheid van de Waalse kiezers geen vertrouwen heeft in de regering-Michel. Liefst 41 procent van hen zegt zelfs geen enkel vertrouwen in de regering te hebben. Charles Michel als Franstalige premier brengt geen soelaas, want ook ruim 6 op de 10 Walen hebben geen vertrouwen in de figuur Michel. Maar ook de Waalse regering en de regering van de Franse gemeenschap genieten weinig vertrouwen bij de Waalse kiezers. Ruim 60 procent geeft aan geen vertrouwen te hebben in de gemeenschapsregering onder leiding van Rudy Demotte (PS). De recent hertekende Waalse regering met Willy Borsus (MR) als nieuwe minister-president doet het zonder de PS niet veel beter; 57 procent van de Walen zegt geen vertrouwen te hebben in die regering. Ook de Brusselaars geven aan geen vertrouwen te hebben in de politieke leiders: noch de federale regering, noch de Brusselse gewestregering, noch de regering van de Franse gemeenschap geniet het vertrouwen bij een meerderheid van de Brusselaars.